Patricio Parodi confirma distanciamiento de Luciana Fuster tras ganar el Miss Grand: "Es imposible"

¿Se acabó el amor? Patricio Parodi decidió romper su silencio tras el triunfo de Luciana Fuster en el Miss Gran International. El ex chico reality hizo una impactante confesión sobre el futuro de su relación y ha sorprendido a muchos.

Como se sabe, después que Luciana gane el certamen Miss Grand, debe quedarse en Tailandia durante un año para cumplir con diversos deberes, los cuales incluye una gira por Asia, además, tendrá que colaborar con diversas marcas que la tendrán como imagen.

El popular 'Pato' confirmó que se debe distanciar de Luciana aunque no quiera y que lo más probable es que no la vea hasta año nuevo, ya que ella tiene una apretada agenda tras ser coronada como Miss Grand International.

"Su futuro es asombroso, pero todavía no tiene un cronograma, no se lo han mandado. Lo que sí te puedo decir, que sé que la próxima vez que la vea va a ser casi para Año Nuevo. No va a ser algo pronto, tiene muchas actividades por acá, tiene giras en Asia", sostuvo el exguerrero.