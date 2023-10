Patricio Parodi: Hermanas del guerrero se pronuncian tras el triunfo de Luciana Fuster ¿La felicitaron?

Luciana Fuster está viviendo uno de los momentos más importantes de su vida, pues hace unas horas se coronó como la ganadora del Miss Grand International. Ante esto, Patricio Parodi no pudo evitar la emoción y la felicitó con un tierno mensaje y ahora, las hermanas del guerrero también se han pronunciado al respecto.

Como se sabe, el excapitán de los guerreros viajó hasta Vietnam junto a la familia de Luciana para apoyarla en el día central del certamen y todos recibieron felices el triunfo de la modelo.

En anteriores oportunidades, muchas personas han comentado sobre la relación que Mafer y Majo Parodi llevan con Luciana, pues pocas veces se las he visto compartiendo juntas.

Todo lo contrario ocurre con Flavia Laos, expareja de Patricio, con quien sus hermanas han compartido momentos incluso después que se termine la relación de los influencers.

Es así que, las hermanas Parodi decidieron poner fin a los comentarios de los internautas y publicaron una felicitación para la recién ganadora del Miss Grand International y seguido de ello, compartieron una historia en la que piden que se deje de crear rumores malintencionados.

"Hay muchas cosas que no se ven a través de una pantalla, así que hacer comentarios mal intencionados por no adoptar de una forma que ustedes piensan/esperan y volver algo lindo en una situación incómoda, cansa y lo peor de todo es que vendan cosas", escriben al inicio de la publicación.

Asimismo, pidieron a los fanáticos que no hagan conjeturas sin fundamento, ya que no conocen lo que pasa en su día a día.

"No volvamos algo lindo en ataques ni porque no haces esto 'no hiciste' 'no hiciste lo otro', cuando ni siquiera saben lo que pasa atrás de aquí. Amor y paz, mi gente", concluyeron.