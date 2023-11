¿Patricio Parodi seguirá los pasos de Luciana Fuster? 'Guerrero' podría postular al Míster Perú

Patricio Parodi viajó hasta Vietnam para acompañar a Luciana Fuster en la última ronda del certamen Miss Grand International, el cual finalmente ganó. Ahora que ambos se encuentran distancias, Jessica Newton deslizó la posibilidad de que el guerrero' postule al Míster Perú 2024.

Durante la última edición de 'Mande Quien Mande', la líder del Miss Perú Universo se refirió a Patricio Parodi, asegurando que debido al apoyo que le brindó a Luciana Fuster durante su etapa como competidora en el certamen de belleza pudo conocerlo más.

Asimismo, dejó abierta la posibilidad de que el modelo se presente en concursos de belleza masculinos. Como se recuerda, el popular 'Pato' fue muy criticado al mostrarse bastante fotogénico en el estrado del certamen de belleza.

Es así que, en conversación con María Pía Copello, la nuera de Deyvis Orosco no dudo en elogiar el perfil y carisma del 'Pato', por lo que le auguró un buen futuro si es que decidiera postular a algún certamen.

"O El Pato se meterá a Mister Perú , quién sabe. Ahora que tiene tiempo (...) todavía (no hemos hablado) no mucho pero lo estoy observando", dijo la mamá de Cassandra Sánchez de La Madrid.

En esa misma línea, 'La Newton' no dudó en agradecer todo el apoyo que Patricio Parodi le brindó a la actual reina de belleza Luciana Fuster.

Al ganar Luciana el certamen Miss Grand International, debe quedarse en Tailandia durante un año para cumplir con diversos deberes, los cuales incluye una gira por Asia, además, tendrá que colaborar con diversas marcas que la tendrán como imagen.

Al respecto, 'Pato' confirmó que se debe distanciar de Luciana aunque no quiera y que lo más probable es que no la vea hasta año nuevo debido a que ella tiene una apretada agenda tras ser coronada como Miss Grand International.

"Su futuro es asombroso, pero todavía no tiene un cronograma, no se lo han mandado. Lo que sí te puedo decir, que sé que la próxima vez que la vea va a ser casi para Año Nuevo. No va a ser algo pronto, tiene muchas actividades por acá, tiene giras en Asia", sostuvo el exguerrero.