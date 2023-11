¿Patricio Parodi vivirá con Luciana Fuster? 'Guerrero' aplaza su estadía en el continente asiático

Luciana Fuster y Patricio Parodi continúan siendo tema principal en los diferentes programas de espectáculos. Como se sabe, la modelo está en medio de sus compromisos con el Miss Grand International mientras que el influencer aplazó su estadía por el continente asiático ¿Se quedará?

La reciente coronación de Luciana Fuster en el Miss Grand International ha generado que los planes de Patricio Parodi cambien de una forma radical.

Esto debido a que la modelo tendrá que pasar un largo tiempo en Tailandia para cumplir con su rol como nueva reina, además de sus compromisos de trabajo social.

El influencer tenía planeado un largo viaje de turismo al todo el continente asiático; sin embargo, sorprendió a muchos de sus seguidores al aplazar su estancia, por lo que muchos presumen que buscaría quedarse por allá junto a su reina.

Mediante sus redes sociales, Parodi compartió una serie de fotografías disfrutando actualmente de las paradisiacas playas de Tailandia, lugar donde vivirá Luciana en las próximas semanas.

Al ganar Luciana el certamen Miss Grand International, debe quedarse en Tailandia durante un año para cumplir con diversos deberes, los cuales incluye una gira por Asia, además, tendrá que colaborar con diversas marcas que la tendrán como imagen.

Al respecto, el popular 'Pato' confirmó que se debe distanciar de Luciana aunque no quiera y que lo más probable es que no la vea hasta año nuevo debido a que ella tiene una apretada agenda tras ser coronada como Miss Grand International.

"Su futuro es asombroso, pero todavía no tiene un cronograma, no se lo han mandado. Lo que sí te puedo decir, que sé que la próxima vez que la vea va a ser casi para Año Nuevo. No va a ser algo pronto, tiene muchas actividades por acá, tiene giras en Asia", sostuvo el exguerrero.