¿Paula Manzanal tuvo amorío clandestino con Miguel Trauco? La 'Chica Tulum' se pronuncia

Miguel Trauco continúa en medio de la polémica tras las supuestas pruebas de infidelidad a su esposa Mariela Arévalo. Tras ello, Paula Manzanal fue inmediatamente vinculada al futbolista por lo que decidió pronunciarse.

En los últimos días, el nombre de Miguel Trauco ha estado en las portadas de los diferentes medios de espectáculos e incluso el usuario de la plataforma 'X', antes llamada Twitter, 'Me Dicen Pajita', dejó entrever que los supuestos chats fogosos del futbolista serían con la popular 'Chica Tulum'.

Al respecto, 'La Manzanal' decidió responder y agradecer que sus seguidores conocen muy bien sus gustos, pidiéndole también a 'Pajita' tener más responsabilidad con la información que habría divulgado debido a que es totalmente falsa.

Paula Manzanal niega ser la mujer de los supuestos chats de Miguel Trauco.

Luego de los supuestos chats donde se ve que Mariela Arévalo, esposa de Miguel Trauco, mantiene una conversación con una misteriosa mujer que asegura que el futbolista le fue infiel en una fiesta realizada por la Selección Peruana en Madrid, parece que la pareja ha optado por ignorar todo y continuar con su vida.

A través de sus redes sociales, la empresaria decidió acabar con los fuertes rumores sobre una posible crisis en su matrimonio a causa de la presunta infidelidad del seleccionado peruano.

Con un video de casi 10 segundos, Mariela dejó en claro que su relación con Miguel Trauco sigue mejor que nunca. Ambos aparecen juntos en medio de su sala, con las luces semi apagadas y de fondo musical se oye una conocida canción de cumbia que la empresaria corea muy contenta.

A ello se le suma que el futbolista sostiene un vaso aparentemente lleno de alguna bebida, dejando entrever que estarían en medio de una velada romántica.

Como se sabe, se viralizaron unos supuestos chats donde Mariela Arévalo, esposa de Miguel Trauco, conversa con una misteriosa mujer, quien asegura haber sido la amante del futbolista.

"Sabes que él te engaña, no solo conmigo si no con varias más (...) Si no me equivoco viajas a USA en julio y ya te quedas hasta fin de año allá. Te preguntarás como sé eso, pues el me dijo, por eso me ofreció a viajar a verlo antes de que llegues", se lee en el supuesto chat compartido en 'X'.