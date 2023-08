Periodista mexicano sigue criticando la comida peruana: "Me parece asquerosa"

25/08/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El conductor mexicano Gustavo Adolfo Infante ha causado revuelo con sus polémicas declaraciones acerca de la comida peruana, sus palabras han generado indignación entre los cibernautas peruanos y han sido objeto de debate en las redes. El periodista fue contactado por la producción de 'América hoy' en un intento por abordar sus comentarios y buscar una posible retracción, sin embargo, se mantuvo firme en su postura.

Despotrica contra la comida peruana

El pasado 21 de agosto, Gustavo Adolfo Infante pronunció sus controvertidas opiniones sobre la gastronomía peruana. En relación al ceviche y el cuy, expresó: "La comida de Cusco me parece asquerosa, por eso que comen cuyo y ceviche negro y no me gusta, y por eso no voy a tener un problema con Perú".

Sus palabras fueron captadas en un video que rápidamente se volvió viral en la plataforma TikTok, generando una oleada de reacciones y críticas.

Los usuarios en redes sociales, particularmente los peruanos, cuestionaron la elección de palabras de Infante y consideraron innecesaria su postura tan enfática.

Para muchos, bastaba con expresar que no le gustaba la comida peruana en lugar de utilizar términos despectivos. Además, hubo un énfasis en su forma de referirse al cuy como 'cuyo', lo cual fue tomado como un ejemplo de su falta de conocimiento sobre la cultura culinaria peruana.

Sigue criticando la comida peruana

Ante la controversia, la producción del programa 'América hoy' decidió contactar a Gustavo Adolfo Infante para abordar sus declaraciones.

En el enlace, Infante comenzó afirmando que se había creado un "demasiado escándalo por esto". Sin embargo, mantuvo su posición y reiteró su opinión sobre el platillo peruano en cuestión.

"A mí me puede gustar o no la comida de Cusco, Cuba, China... a mí no me gusta que coman 'cuyo'. Me parece asqueroso y horrible que coman cuy. Esto es todo", expresó enfáticamente durante la entrevista.

El periodista, quien es reconocido por su trayectoria en los medios, no mostró intención de retractarse ni de suavizar sus palabras, a pesar de la reacción negativa que generaron en Perú y en la comunidad virtual en general. "Sí, he probado (otras comidas). No pierdas tu tiempo en otras tonterías", sentenció al concluir la conversación.

La controversia en torno a las declaraciones del periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante continúa generando discusiones acaloradas en las redes sociales, destacando la importancia de la sensibilidad cultural y la forma en que las opiniones pueden ser interpretadas en un contexto globalizado.