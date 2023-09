Playboy: Viuda de fundador hace impactante revelación sobre lo que causó el viagra en el magnate

05/09/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hace aproximadamente seis años, Hugh Hefner, fundador de Playboy, partió a la eternidad. Sin embargo, Crystal Hefner, viuda del magnate, publicó un libro donde brinda detalles inéditos de su fallecido esposo y el uso que le dio al viagra.

Impactante revelación

En Hollywood, Hefner se hizo conocido por las polémicas fiestas y orgías que realizaba en su mansión. Por ello, Crystal Hefner, tercera esposa y actual viuda del magnate, decidió romper su silencio y lanzar el libro que lleva de nombre Only Say Good Things: Surviving Playboy And Finding Myself.

En dichas memorias, ella relata diversas curiosidades y momentos insólitos de su matrimonio. Como se recuerda, la pareja se llevaba 60 años de diferencia se casó en 2012, haciendo caso omiso a las críticas porque ella tenía 26 y él 86 años.

Es así que, en entrevista con el medio internacional Daily Mail, Crystal hizo una impactante revelación sobre Hefner y su uso excesivo de viagra, medicamento que terminó volviéndolo sordo, al ser una de las principales contraindicaciones.

"Hugh siempre decía que prefería estar sordo y poder seguir practicando sexo", aseguró Crystal al diario británico Daily Mail.

Crystal Hefner afirma que era un maniático

En otro momento de la entrevista, la exconejita de Playboy señaló que el magnate la obligaba a hacer distintas cosas como usar el mismo tono de esmalte que las demás chicas, así como mantener el cuidado de su cabello, el cual debía ser totalmente rubio.

"Me obligaba a usar los mismos tonos de esmalte de uñas rosa, pálido y transparente, me daba golpecitos en la cabeza cuando se me empezaban a ver las raíces del pelo", declaró.

Asimismo, reveló cada día, al anochecer, Hefner esperaba a todas las integrantes de la casa para realizar orgías, las cuales calificó de vergonzosas e incómodas.

"Al anochecer esperaba que participase haciendo sexo en grupo. Era vergonzoso. No sé cuánta gente había en nuestro dormitorio a la vez, pero... mucha. Bastante. Estábamos como, 'Oh, ahora es tu turno.' Nadie realmente quería estar allí, pero creo que en la mente de Hef todavía pensaba que estaba en sus 40 años", agregó.

De esta manera, la viuda del fundador de Playboy hizo una impactante revelación sobre el magnate y su uso excesivo de viagra.