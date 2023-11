¡Polémica! Yeri Mua genera controversia al afirmar que dejará la universidad cuando se le terminen los outfits

Yeri Cruz Varela, más conocida como Yeri Mua, es una de las influencer más famosas de México y Latinoamérica. Con más de 10 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, la también cantante hace noticia con todo lo que dice y esta vez no fue la excepción, ya que afirmó que dejará la universidad cuando ya no tenga más outfits para usar.

Recientemente, Yeri estuvo en el ojo de la tormenta por su ingreso a la universidad, donde viene cursando la carrera de 'Lenguas Extranjeras'. A la mexicana le llovieron críticas cuando se reveló que había reprobado todos sus cursos e incluso, se comentó que la habían expulsado, lo cual fue desmentida por ella misma.

La influencer realiza transmisiones en vivo de forma frecuente, alcanzando picos de 700 mil personas conectadas. Durante uno de los enlaces con sus fans, confesó que efectivamente le va mal en sus clases, pero eso no quiere decir que la hayan expulsado o que piense abandonar su carrera.

"Si es cierto que ando reprobando, pero no es cierto que me hayan expulsado, de hecho, el otro día me marcaron para decirme que no he pagado la mensualidad, voy a ir a ver qué se puede hacer, yo no me quiero rendir, yo si quiero ser licenciada y voy a preguntar que se puede hacer", comentó.