¡Pone el pecho! Walter Yaipén defiende a Leslie Shaw en medio cargamontón de críticas: "Ella es humilde"

Leslie Shaw se ha mantenido en el ojo de la tormenta durante las últimas semanas, esto debido a las duras críticas que ha recibido por parte de artistas emergentes e influencers. Ahora, Walter Yaipén salio a defenderla de forma pública y afirmó que la 'Colorada' es una persona humilde.

El líder de la agrupación 'Hermanos Yaipén' habló sobre la colaboración que hicieron junto a Leslie Shaw, afirmando que su tema 'Fin de semana' ha tenido muy buena aceptación por parte del público. ""'Fin de semana' es una cumbia urbana con un coro muy pegajoso, y ha tenido inmediata aceptación", declaró.

En otro momento de sus declaraciones, el intérprete de 'Necesito un amor' fue consultado sobre la recientes críticas que ha tenido Leslie por parte de influencers como Flavia Laos y Mayra Goñi o de artistas como Handa y Mario Hart.

"La gente siempre critica a los que sobresalen. Leslie es humilde , no tiene pelos en la lengua y a muchos no le gusta que le digan sus verdades", respondió Walter.

La 'Colorada' se ha visto atacada desde diversos flancos, siendo Mario Hart una de las personas que decidió salir al frente para encarar a Leslie por seguir hablando de él después de varios años. El presentador de 'Mande Quien Mande' dijo que Leslie lo usa para promocionar su música.

"Hace más de 8 años que terminé la relación que había tenido con Leslie, hace más de 8 años que no la he mencionado (...) nunca he respondido a absolutamente nada de lo que desde hace 8 años viene hablando de mí (...), además, siempre coincide que va a sacar algo musicalmente cada vez que habla de mi" afirmó.