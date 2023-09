¿Por qué Karla Tarazona se quebró durante su programa EN VIVO? Esto dijeron sus compañeros

Este viernes, 01 de setiembre, la conductora Karla Tarazona se quebró EN VIVO luego de que sus compañeros le brindarán palabras de aliento tras conocer una desagradable noticia que involucraba a su expareja Rafael Fernández. Conoce en esta nota qué fue lo que afectó tanto a la también locutora de radio.

En la última edición de 'Préndete', Karla no pudo disimular su angustia y rompió en llanto al enterarse, mediante el programa 'Magaly TV, La Firme', que su expareja Rafael Fernández estaría mandando a seguirla con el objetivo de desprestigiarla. Esto, según declaraciones de un extrabajador del empresario avícola.

En conversación con una reportera de Magaly Medina, el sujeto que trabajó hace muy poco con Rafael Fernández comentó que el empresario le propuso dicho trabajo para poder espiar a la Tarazona. Los mensajes que mostró el implicado evidenciarían ello.

En otro chat, Fernández le pide a su extrabajador que averigüe a dónde y con quién sale la conductora de 'Préndete'. Todo ello, para demostrar que no pasaría tiempo con sus hijos, dejándolos solos y a su suerte mientras ella hace vida social.

En otro momento, sus compañeros no dudaron en respaldar a Karla Tarazona con palabras de aliento. Primero fue 'Metiche', quien pidió en vivo que dejen ser feliz a la conductora.

"Yo he llorado más que ella. Ella siempre me ha dicho: 'Cálmate, cálmate, no llores' , pero en esta oportunidad, es decir, déjenla hacer su vida (...) Yo no entiendo", dijo el conductor.