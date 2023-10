¡Por primera vez! Britney Spears revela por qué se rapó la cabeza en 2007

17/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Britney Spears se encuentra nuevamente en el ojo público. Y es que recientemente se han revelado extractos de lo que será su próximo libro de memorias 'The Woman in Me'. En esta ocasión, se reveló por qué la artista internacional se rapó la cabeza en el año 2007.

Britney habla de su momento más polémico

El nuevo libro de la 'Princesa del pop' será lanzando oficialmente en unos días, pero la aclamada revista 'People' tuvo un acceso exclusivo a dicho material y conoció los temas que toca la artista en el.

Entre ellos, se encuentran lo de la custodia parental a la que ha estado sometida durante estos últimos años, su pasada relación con Justin Timberlake, pero hubo una situación que le dio la vuelta al mundo y se volvió en uno de sus momentos más icónicos: El rapado de su cabeza ¿Por qué lo hizo?

En medio de la entrevista con 'People', Britney optó por hablar abiertamente de dicha situación, afirmando que todo se debió al foco mediático en el que estuvo sumergida durante su etapa como cantante. Además, la gente solía hablar de lo que tenía que hacer y cómo vestir, generando gran incomodidad en ella.

"Cuando era pequeña me miraban mucho. Me miraban de arriba abajo, la gente me decía lo que pensaba de mi cuerpo desde que era adolescente. Afeitarme la cabeza y hacer teatro eran mis formas de responder", expresó la expareja de Timberlake.

Britney habla de su romance con Timberlake

En cuanto a la relación con Justin Timberlake, la cantante reveló que se encontraba esperando un bebé del integrante de NSYNC. No obstante, tuvo que inducirse a un aborto porque el cantante no habría estado listo para ejercer su paternidad.

"Si hubiese dependido sólo de mí, jamás lo habría hecho (...) Pero Justin estaba seguro de que no quería ser padre"; escribió Britney sobre el aborto que tuvo, según el extracto publicado por la revista 'People'.

Asimismo, aseguró que, a pesar de que la decisión de Justin le pareció una sorpresa, no tomó la situación como una 'tragedia' debido a que lo quería lo suficiente como para algún día consolidar su relación y formar una familia con él.

"Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Quería mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia juntos. Esto sólo sería mucho antes de lo que había previsto", agregó.

Sin duda, Britney Spears ha vuelto a la polémica con sus recientes revelaciones, sobre todo aquella en la que cuenta con detalles por qué se rapó la cabeza en 2007.