¡Por todo lo alto! Michelle Soifer regresa a 'Esto Es Guerra' e impacta con sus condiciones

Este último miércoles, 4 de octubre, Michelle Soifer causó polémica al reaparecer inesperadamente en el set de 'Esto Es Guerra' (EEG). Y es que la cantante decidió volver por todo lo alto a la competencia y luchar por los colores de su camiseta.

En la más reciente edición del programa conducido por Johanna San Miguel y Renzo Schuller, la popular 'Michi' se mostró bastante agradecida por la oportunidad que le dio el reality de volver y luchar junto a su equipo. Pese a estar enfocada en su carrera musical, la artista aseguró que volver a 'EEG' siempre será importante para ella.

"Estoy de regreso, muy agradecida la verdad. Los extrañé muchísimo, realmente me siento muy afortunada de tener las puertas abiertas siempre de Esto es Guerra, mi casa. Y sí he estado muy enfocada en la música, pero para mí siempre va ser importante volver a aquí"

No obstante, encendió la tensión en el set cuando anunció ante sus compañeros que para regresar pidió ciertas condiciones, lanzando un contundente dardo a su compañera Rosángela Espinoza, quien se encontraba a la expectativa de la situación.

"La bomba la he traído en este sobre que parece que no te va a gustar", expresó Michelle Soifer bastante segura.

Luego de unos minutos, se reveló que la primera condición que puso para volver fue que toda la competencia 'empiece desde cero'.

En una de las últimas ediciones de 'Mande Quien Mande', Michelle Soifer estuvo como invitada y los conductores no desaprovecharon la oportunidad para recordarle las declaraciones que dio el exfutbolista Reimond Manco durante una entrevista.

Al respecto, la popular 'Bombón asesino' se dirigió al público peruano, pidiéndoles disculpas por los 'errores' que pudo cometer de 'chibola'. Además, aclaró que la relación que mantuvo con el exfutbolista fue 'su momento humilde'.

"Yo quiero dirigirme a todo el Perú y pedirle disculpas. Yo he sido una persona que ha cometido errores, yo estaba chibola, nueva e inexperta. He pasado vergüenzas y he tenido mi momento humilde", manifestó durante el programa.