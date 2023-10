¿Problemas con Richard Acuña? Brunella Horna canta su tema 'Olvídate de mí': "Yo fui muy buena contigo"

13/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En un giro sorprendente de los acontecimientos, la modelo Brunella Horna volvió a interpretar su canción titulada 'Olvídate de mí', que parece estar cargada de emociones y misterio. El tema ha generado un revuelo mediático, ya que se especula que podría estar relacionado con supuestos problemas con el político Richard Acuña. En esta nota, exploraremos más a fondo esta intrigante situación que ha dejado a todos hablando.

¿Qué pasó en 'América Hoy'?

En la emisión de este viernes, las conductoras más destacadas de América Televisión, Janet Barboza, Ethel Pozo y Brunella Horna, analizaban la participación de Luciana Fuster en el prestigioso concurso Miss Grand International, quien además de destacar en el concurso de belleza, sorprendió a todos con su talento para el canto, interpretando la melodía de Luis Fonsi titulada 'Despacito'.

Janet Barboza, Ethel Pozo y Brunella Horna decidieron imitar el talento de Luciana Fuster en un emocionante performance en el set de su programa.

Ethel Pozo y Janet Barboza seleccionaron canciones ampliamente reconocidas; la primera se lució con 'Eternamente bella bella' de la 'Güera' Alejandra Guzmán, mientras que la 'Rulitos' eligió la canción que solía entonar en el magazine de los sábados. Pero lo que realmente dejó a todos boquiabiertos fue la elección de Brunella Horna.

Brunella Horna canta 'Olvídate de mí'

Al comenzar su actuación, Brunella Horna entonó con pasión las siguientes palabras: " Olvídate de mí. Ya no me llames. Ya no me escribas. Olvídate de mí ". Fue un momento inesperado que desató una ola de sorpresa en el set de televisión. Pero la modelo no se detuvo ahí. El público y sus compañeras quedaron asombrados ante su inesperada interpretación en vivo.

Un dato interesante es que la canción 'Olvídate de mí' fue lanzada por Brunella Horna y Dj Bryanflow hace 8 años, precisamente en julio de 2015. Esto ocurrió después de que la modelo expresara ciertas frases públicas dirigidas a su expareja, Renzo Costa, durante un período de dificultades en su relación.

¿Problemas con Richard Acuña?

Es importante señalar que esto no implica que en la actualidad tenga conflictos con su esposo, Richard Acuña. Simplemente estaba interpretando una canción que la catapultó a la cima de la fama años atrás.

En la actualidad, Brunella Horna se encuentra en estado de gestación de Richard Acuña, con quien contrajo matrimonio a principios de este año. Esta situación pone fin a las especulaciones sobre posibles problemas en la relación de estos dos destacados personajes públicos, que a menudo ocupan titulares en los medios de comunicación.