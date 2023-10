¿Qué le pasó? Anuel AA es operado de emergencia y genera preocupación a sus fans: "Fue de vida o muerte"

El reconocido cantante de trap, Anuel AA, ha generado gran preocupación entre sus fanáticos ya que hace una hora publicó una imagen en la que aparece postrado en una camilla y según contó, fue operado de emergencia ya que su vida peligraba; además, hizo un importante anuncio sobre el futuro de su carera musical.

Como se sabe, Emmanuel Gazmey Santiago (nombre real del artista) se encuentra en medio de una gira musical por diversos países del mundo, incluso, se presentó hace algunas semanas en un conocido festival de reggaetón en Lima, donde hizo vibrar a más de 15 mil personas que asistieron para corear sus canciones como "Bebé" y "Ella Quiere Beber".

La expareja de Karol G tomó sus redes sociales, específicamente su cuenta de Instagram, donde realizó una publicación explicando cuál es su estado de salud actual.

"Me operaron anoche de emergencia, solo Dios sabe el porqué de las cosas, fue cuestión de vida o muerte, no puedo seguir trabajando ahora mismo. Gracias a Dios estoy vivo, eso es lo único que me importa", empezó diciendo.