"Que no sea desubicada": Jean Paul Santa María arremete contra Angie Jibaja y defiende a Romina Gachoy

No lo tolera más. Jean Paul Santa María salió al frente para defender a su esposa Romina Gachoy, esto después que Angie Jibaja criticara a la modelo uruguaya y hasta amenace con tomar acciones legales en su contra por tocar el tema de la tenencia de sus hijos.

El cantante de "La gran orquesta internacional" aseguró que Romina tiene todo el derecho de hablar de sus hijos, porque es ella quien los cría y está al pendiente de todo.

En otro momento de la entrevista, el cantante aseguró que la que no debería hablar del tema es Angie, asegurando que son temas que no te competen.

"La que debe de callarse y no emitir ni el más mínimo comentario aquí, es esta señora (Angie Jibaja), que en principio no tiene por qué meterse en temas familiares que no le competen", expresó.