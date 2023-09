¡Quiere lo mejor para ellos! Romina Gachoy revela qué sucederá con sus hijos cuando viaje al extranjero

La reciente ruptura de Romina Gachoy y Jean Paul Santa María es un tema bastante tocado por los disitintos programas de espectáculos, sobre todo porque muchos se preguntan qué pasará con los hijos del cantante de cumbia con Angie Jibaja.

En entrevista con 'El Popular', la modelo uruguaya habló de lo que pasará con sus hijos cuando ella realice su viaje al extranjero. Esto, con el objetivo de evitar cualquier tipo de malentendido sobre el futuro de cada uno de ellos.

"Ellos son lo más importante de mi vida. No los dejaré, ahora menos que nunca", dijo la popular figura de Only Fans.

Asimismo, Gachoy manifestó bastante segura que mientras ella se encuentre fuera, Jean Paul será quien se encargue de los niños. Por su parte, aseguró que continuará pendiente de sus pequeños hasta su retorno.

En una pasada edición de 'Magaly TV, La Firme', la conductora presentó una nota donde contaba la historia de amor de la pareja. Seguido a ello, reveló que sus reporteros se comunicaron con Romina y Jen Paul, quienes se mostraron algo reacios a comentar sobre el tema; sin embargo, la modelo se animó a revelar la verdadera razón por la que terminaron su matrimonio.

"La decisión fue tomada hace ya más de dos meses, básicamente por incompatibilidad de proyectos personales, yo me iré de viaje bastante seguido por trabajo y hay propuestas en el extranjero que esta vez ya no puedo dejar pasar, porque son muchos años en que me he dejado de lado", reveló la uruguaya.