¿Quiere volver al altar? Florcita demuestra que aún cree en el amor: "Para toda la vida"

Tal parece que Florcita Polo no ha perdido la fe en el amor verdadero. Y es que, recientemente dio ciertas señales que evidenciarían sus deseos de contraer matrimonio por segunda vez.

La hija de Susy Díaz luce renovada en sus redes sociales luego de haberse hecho varias cirugías estéticas. Sin embargo, volvió a llamar la atención de los usuarios al compartir ciertas imágenes que evidenciarían que no ha dejado de creer en el amor y sobre todo en el matrimonio.

Es así que, este último fin de semana, la artista decidió quedarse en la comodidad de su casa y disfrutar de una conocida película que la hizo suspirar, en más de una ocasión, por la emoción. El largometraje se trataría de una historia romántica que terminó con una feliz pedida de mano, además de las emotivas palabras del novio.

Sin duda, esta publicación demostraría que la engreída de la 'tía Chuchi' es fanática del amor a la antigua, dando indicios de que sueña con revivir ese tan anhelado momento.

La hija de Polo Campos y Susy Díaz no tuvo ningún reparo en mostrar los detalles de su recuperación mediante varios videos en sus redes sociales.

Por otro lado, sus seguidores no dudaron en comentar sobre la nueva imagen de la empresaria; y aunque muchos la felicitaron por su nueva figura, pues luce una cintura diminuta y un derrier más grande, otros dijeron que se está excediendo con las cirugías y esto le podría pasar factura más adelante.

"Pues hay que aguantar el dolor si hay flojera de hacer ejercicios"; "Desde que te conozco no sé cuántas lipos te has hecho", "La que puede, puede... desde niña se hace cirugías", "Qué chévere, Flor. Dales la contra a todos", "Qué regia", "Hermosa, Florcita. No hagas caso a la envidia ajena", se lee en los comentarios de su más reciente publicación.