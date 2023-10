¡Quiere volver! Ximena Hoyos exige ronda de repechaje en 'El Gran Chef Famosos' tras ser eliminada

La actriz Ximena Hoyos fue la segunda eliminada de la cuarta temporada de 'El Gran Chef Famosos'. Tras ello, la también influencer pidió a la producción del programa que haya repechaje para volver a la cocina de Latina.

El reto de la última edición fue preparar Kam Lu Wantan, esto con motivo del cumpleaños de Giacomo Bocchio (es su plato favorito), y la influencer tuvo dificultades desde un inicio para lograr la preparación del plato oriental.

Ximena se enfrentó a varias complicaciones y una de ellas fue quemar la parrilla apenas empezó la preparación, pero eso no fue todo, ya que el jurado la criticó por no encontrar langostinos en la preparación.

La reconocida actriz se mostró apenada por tener que dejar la competencia a los pocos días de empezar, sin embargo, también destacó todo lo que ha aprendido y agradeció a los integrantes del programa.

"He aprendido un montón y me he divertido en la cocina. Gracias por todo el amor que me han dado. Un beso [...] En verdad he disfrutado un montón, porque venía prácticamente todos los días. Gracias por el apoyo infinito", expresó tras ser eliminada.