Rauw Alejandro expresa sus sentimientos a Rosalía en una emotiva canción y reitera que no hubo infidelidad

A solo semanas de haber anunciado su separación de la renombrada cantante española Rosalía, el talentoso exponente urbano puertorriqueño Rauw Alejandro ha dejado a todos sorprendidos al lanzar una canción inesperada, en la cual se sumerge en el tiempo que compartieron juntos y reafirma su afecto por la artista.

Hayami Hana By Raúl

La melodía lleva por título "Hayami Hana By Raúl", en la que Rauw Alejandro se dirige directamente a Rosalía, mencionando el nombre del álbum "Motomami" y explorando su relación, a la vez que insiste en su inocencia al abordar los rumores de infidelidad.

"Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel. Ella siempre tuvo la clave de mi cel. Esto fue algo más que no está en mi poder, mi niña de cristal, mi barquito de papel. Te desarmaste y arreglarte intenté, aunque lejos te me fuiste, me quedé. Ahora no estoy pero quiero que sepas que tú eres más fuerte de lo que te crees y espero que algún podamos reírnos del pasado", son algunas de las profundas líneas de la canción de Rauw.

En otro verso, agrega con emotividad, "Sé que vas hacer la mejor artista, es que otra como tu en verdad no creo que exista. Eres la portada mas bella de todas las revista (...) Ella es mi 'Motomami'. Que vendrá después no sé. Pero sé que pa' ti serán to los Grammys, ey!".

La separación de Rauw Alejandro y Rosalía

Esta sorprendente canción llega después del anuncio realizado el pasado 25 de julio sobre la separación de la pareja, una noticia que impactó a sus seguidores. Tras los rumores de una supuesta infidelidad que rondaron alrededor del boricua, ambos artistas se vieron en la necesidad de abordar públicamente el tema y negar la veracidad de los cotilleos.

Incluso, Valeria Duque, la modelo con la que se vinculó a Rauw Alejandro, también tuvo que desmentir las acusaciones de infidelidad.

Rosalía se mantuvo firme en su defensa del boricua, contrarrestando las acusaciones de infidelidad. En su respuesta, la cantante española expresó su respeto y admiración por Rauw Alejandro, enfatizando en la importancia de reconocer la verdad detrás de la situación.

"Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar", escribió Rosalía en sus redes sociales.

Con esta nueva canción, Rauw Alejandro busca no solo expresar sus sentimientos hacia Rosalía, sino también disipar cualquier duda o especulación sobre su relación. Su mensaje sincero y emotivo se une a la ola de apoyo y comprensión de sus fans, quienes esperan que ambos artistas puedan encontrar la paz en medio de este difícil momento.