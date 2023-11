¡Regreso histórico! NSYNC volverá a presentarse en vivo luego de 20 años separados, según TMZ

15/11/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

NSYNC fue una de las agrupaciones más populares de los 90's, marcando el pop de aquella época e imponiendo un precedente en las 'boybands' a futuro. Si bien se encuentran separados, según TMZ, podrían estar preparando un nuevo concierto y gira, lo que marcaría un regreso histórico luego de dos décadas en distintos caminos.

Si bien la última presentación del grupo fue hace 10 años, durante el desarrollo de los MTV Video Music Awards, fue un episodio ocasional, que destacó más por la presencia de Justin Timberlake que del grupo en general.

En 2019, hubo una nueva 'reunión', en la que cuatro integrantes de la banda se unieron a Ariana Grande en su show durante el festival Coachella. Allí se interpretaron los temas Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored, It Makes Me Ill y Tearin' Up My Heart.

Regreso oficial

El pasado mes de septiembre, el grupo hizo oficial su vuelta a los estudios con su formación original: Lance Bass, Joey Fatone, Chris Kirkpatrick, JC Chasez y Justin Timberlake.

Esto se anuncio cuando uno a uno de los integrantes de la agrupación salieron al escenario de los VMA 2023, para entregarle a Taylor Swift el premio a Mejor Canción Pop.

Esta vuelta se realizó para grabar la canción 'Better Place', para la banda sonora de la película 'Trolls 3'. Sin embargo, el medio de entretenimiento estadounidense TMZ llegó a conocer que las intenciones de la agrupación iría más allá de grabar un tema.

Se espera que el presente miércoles NSYNC se presente en Hollywood en la premiere de la película, anunciando además una posible nueva gira y álbum.

"Por ahora, todo es posible"

Muchos de sus fanáticos no pierden la esperanza de que el grupo esté por anunciar un nuevo disco o alguna gira de reunión, esto después de que dos de los integrantes se pronunciaran acerca de dicha posibilidad.

TMZ informó que JC Chasez se pronunció el pasado septiembre, mientras se retiraba del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, ante la pregunta rápida de uno de sus periodistas sobre si el grupo iba a retornar pronto a los estudios.

"JC Chasez se mostró tímido, diciéndonos que sólo está concentrado en el sencillo (de Trolls Band Together) por ahora, pero no aplastó por completo las esperanzas de los fans, e incluso dijo, 'todo es posible'", escribió.

Otro que habría mencionado detalles fue Lance Bass, que no descartó la posibilidad de un reencuentro discográfico del grupo. El medio escribió que "si la gente quiere ver al grupo reunirse nuevamente, para una gira o un álbum completo, será mejor que comiencen a apoyar la huelga".

Ante la inmensidad de rumores de un posible regreso de NSYNC, el medio TMZ informó que la agrupación se volverá a presentar en vivo luego de 20 años separados.