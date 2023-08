Reimond Manco revela que Shirley Arica lo sembró con ampay: "Me insistía para salir"

Corría el año 2010 cuando el nombre de Shirley Arica empezó a sonar fuerte en los programas de espectáculos, esto debido al ampay que protagonizó junto al exjugador de Alianza Lima, Reimond Manco, quien ahora ha revelado que la modelo se aprovechó de él para aparecer en la TV y volverse famosa.

Como se recuerda, en esos años, el exfutbolista tenía una prometedora carrera en el fútbol, pero una serie de malas decisiones lo llevaron a ser expulsado de varios equipos; uno de estos escándalos fue el encuentro que tuvo con la 'chica realidad' en la ciudad de Chiclayo.

El ahora empresario brindó una entrevista a un conocido canal de YouTube y reveló que nunca pasó nada con Shirley Arica, solo unos besos, pero no hubo intimidad.

"A ella no la conocía nadie, no era ni anfitriona, era una chica que estudiaba en la San Martín. Yo nunca tuve intimidad con Shirley, de besitos de picos no pasamos. (En Chiclayo) Ella me insistía para salir, yo no salía (...) Fuimos al Real Plaza y ahí nos ampayan, a ella no la conocían, cómo es posible (...) Me llama una amiga de ella y me dice: Shirley te ha sembrado", reveló.