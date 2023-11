Renato Rossini fue eliminado de 'El Gran Chef Famosos': "Hice todo lo que pude. Rossini habrá para rato"

Renato Rossini se convirtió en la nueva celebridad eliminada de 'El Gran Chef Famosos' debido a que no cumplió con el reto culinario de la noche y no dudó en mostrarse agradecido con todos por su constante apoyo y muestras de cariño.

En la última edición del programa, que logró robarse los corazones de las familias peruanas, 'Checho' Ibarra, Fiorella Cayo y Renato Rossini tuvieron la oportunidad de conseguir el ansiado cupo de salida de capilla, por lo cual trataron de dar su mayor esfuerzo y dedicación al momento de descubrir cuál sería el primer plato de la noche.

José Peláez fue el encargado de revelar que los participantes debían lograr presentar unos ricos buñuelos a la Big Cola en solo 30 minutos. Además, dio la bienvenida a un jurado invitado, Ximena Llosa, y reveló que no existiría beneficio, dejando preocupados a todos, ya que debían tener en cuenta que el primer plato de la noche tendría una puntuación de 0 a 3 puntos y el segundo de 0 a 5 puntos.

En medio de la preparación, los famosos tuvieron ciertos inconvenientes para armar y ordenar sus ideas. Por ejemplo, Fiorella dudó si estaba siguiendo al pie de la letra la receta.

"¿De qué me olvidé? ¿Mezclé mal? ¿Esto es así?", se preguntó a sí misma. Pero, al darse cuenta de que todo estaba correcto, decidió continuar: "Me asusté, pensé que lo había hecho mal, pero lo hice bien. Como a veces me equivoco, ya me traumo. Pero estoy bien, voy bien".