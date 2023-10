¿Renato Rossini Jr. no volverá en el repechaje de El Gran Chef? Javier Masías enciende las alarmas

Preocupación en el "Team Fenomenal". No hay duda de que la eliminación de Renato Rossini Jr. ha sido de las despedidas más emotivas de El Gran Chef Famosos. Y, pese a que sus fans esperan su regreso en el repechaje de la cuarta temporada, Javier Masías ha encendido las alarmas con preocupantes palabras.

Las declaraciones del popular jurado del reality de cocina tuvieron lugar en su cuenta de Tiktok, donde grabó un video junto al hoy exconcursante y su madre.

Allí, se observa a la mamá de Renato Rossini Jr. con suma tristeza por la eliminación de su hijo. Al respecto, el líder del "Team Fenomenal" intentó transmitirle calma y le aseguró que volverá al programa más adelante.

Sin embargo, quien se encargó irrumpir en la conmovedora escena fue Javier Masías, conocido por ser uno de los jurados más estrictos del programa.

Y es que, luego de que Rossini Jr. le dijera a su madre que regresarán, el crítico culinario sembró la duda sobre un posible retorno del exconcursante de EGCF con una broma. Incluso, les dijo que, en esta cuarta temporada, no habrá repechaje.

"Ya va a volver dice. Vamos a ver. Ojalá, no creo, pero bueno. No señora, no hay repechaje", indicó.