Reportera de 'Al sexto día' revela que jugador de Alianza Lima intentó conquistarla enviándole regalos

Durante una entrevista, la reportera de 'Al sexto día', Rosario Victorio, sorprendió a más de uno al abordar una experiencia pasada en la que estuvo involucrada en coqueteos con un conocido futbolista del club Alianza Lima, uno de los equipos de fútbol más populares y seguidos de nuestro país.

La reconocida reportera de 'Al sexto día', Rosario Victorio, recientemente compartió detalles reveladores sobre su vida personal en una entrevista realizada por Anthony Casimiro en su canal de YouTube, donde tiene 155 suscriptores.

La polémica conversación en el programa de YouTube tomó un giro inesperado cuando Rosario Victorio fue consultada acerca de si alguna figura del ámbito deportivo había mostrado interés romántico hacia ella.

Sin titubear, la reportera de 'Al sexto día' compartió un relato fascinante sobre un episodio en el que un futbolista de Alianza Lima se sintió atraído por ella, llegando incluso a enviarle regalos como parte de su estrategia de cortejo.

"Sí, me han pretendido. No llegó a la selección, ya no está jugando en Alianza. En ese entonces sí jugaba", confesó la periodista Rosario Victorio durante la conversación con Anthony Casimiro.

No obstante, la periodista Rosario Victorio dejó claro que no se sintió atraída por esa persona y reveló su opinión sobre este tipo de enfoque romántico, caracterizado por regalos y atenciones excesivas.

"No me llama la atención los futbolistas (...) No me conocía de nada y ya hay que salir, ya que el regalo que te mando... No me gusta ese tipo de querer conquistar", subrayó Rosario Victorio, enfatizando que prefiere relaciones basadas en una conexión genuina, amistad y conocimiento mutuo, en lugar de gestos superficiales de conquista.