Ricardo Morán inscribió a sus hijos en Reniec tras fallo del TC: "Los obstáculos han valido la pena"

El productor de televisión Ricardo Morán está feliz por haber logrado inscribir a sus hijos en Reniec, esto tras una dura batalla legal que duró cuatro años y medio. Sus dos hijos, Catalina y Emiliano fueron reconocidos ante con su partida de nacimiento ante el organismo constitucional autónomo y próximamente obtendrán su Documento Nacional de Identidad (DNI).

La mañana de hoy viernes 20 de octubre el exconductor de "Yo Soy" llegó a la sede de la Reniec en San Borja y afirmó que es un día muy especial para él y su familia, porque todos los obstáculos y esfuerzos han valido la pena.

El hecho que Ricardo Morán y sus hijos hayan sido inscritos como familia en nuestro país, sienta un precedente en la historia del Perú, que la da esperanza a miles de familias diversas que quieren formar sus proyectos de vida con iras al futuro.

"Mientras una sola persona no tenga reconocidos sus derechos fundamentales, no podrá haber progreso para todos peruanos. Que esa sea nuestra misión. Todas las familias son necesarias, todas son valiosas, no importa como estén conformadas", comentó Morán.