Rihanna : prensa internacional reporta que ha nacido su segundo hijo y filtraron el sexo del bebé

10/08/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Recientemente, diversos medios internacionales han dado una gran noticia a los fanáticos de Rihanna, pues se reportó que la cantante de Barbados ha dado a su segundo hijo, el cual fue anunciado durante su presentación en el último Super Bowl. Asimismo, confirmaron el sexo del bebé.

Rihanna, reconocida como una de las figuras más influyentes en la industria musical, ha construido una destacada carrera a lo largo de los años. Su voz, talento, belleza y colaboraciones con artistas de renombre como Shakira, Drake, David Guetta y Kanye West, la han catapultado al estrellato.

Además de su música, la celebridad ha atraído la atención con sus relaciones amorosas, emprendimientos, estilo de moda y opiniones sociales. Aunque ha mantenido en privado ciertos aspectos de su vida, como sus embarazos.

¿Qué se sabe sobre el bebé?

Medios como Cosmopolitan y Pulzo informaron que el portal Media Take Out fue el primero en anunciar en exclusiva que Rihanna ya habría dado a luz a su segundo hijo. La estrella musical y su bebé se encuentran en buen estado.

Asimismo, se informó que se recuperan en su hogar en Los Ángeles, pero lo más llamativo es que un informante expresó que Rihanna tuvo "una hermosa niña", confirmado así el sexo del nuevo heredero de la artista.

Además, un amigo cercano a la familia señaló a Cosmopolitan que la niña se parece mucho a su madre, lo que sugiere que podría heredar la imagen de la celebridad en el futuro.

Trayectoria de Rihanna

Rihanna, nacida el 20 de febrero de 1988 en Barbados, es una influyente cantante, actriz y empresaria. Comenzó su carrera musical en 2005 con su álbum debut "Music of the Sun".

Su voz distintiva y estilo versátil la llevaron al éxito con éxitos como "Umbrella", "Only Girl (In The World)" y "Diamonds". Además de su música, ha incursionado en el mundo de la moda con Fenty Beauty y Fenty Savage, revolucionando la industria con su enfoque inclusivo.

Su contribución al entretenimiento y la cultura pop le ha otorgado múltiples premios Grammy, así como el reconocimiento por su influencia en la moda y la filantropía. Rihanna es un ícono global que trasciende la música y sigue siendo una figura influyente en diversos campos.

Es así que, Rihanna se convirtió de una de las artistas más exitosas que todos los tiempos y ahora se ha dedicado a su familia, por lo que el medio Media Take Out informó el nacimiento de su segundo hijo, además de revelar que el sexo del bebé es femenino.