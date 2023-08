Robotín descarta volver a trabajar con la robotina Karelys: "Lo intenté antes, pero ella no quiso"

Alan Castillo, más conocido como Robotín, se presentó en un programa de TV y comentó que próximamente habrá una nueva robotina en sus shows, pero esta no será su expareja Karelys, ya que esa oportunidad quedó en el pasado, cuando ellos cortaron su relación sentimental.

El hombre de hojalata habló para el programa conducido por Karla Tarazona y Kurt Villvicencio, "Préndete", y afirmó que cuando ellos decidieron poner fin a su romance; él le pidió a Karelys que sigan con los proyectos, pero ella se negó.

"Yo lo intenté cuando recién terminamos, que quedara lo laboral, (pero) ella no deseo eso y lastimosamente ya no creo que exista eso (el dueto). Saldrá una nueva Robotina muy pronto, pero no creo que sea Karelys", contó Castillo.