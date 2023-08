Robotín lanza misil contra Dayanita: "Congeniamos por trabajo y espero no verla jamás"

21/08/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Robotín ha vuelto a encender la polémica en la farándula, pues se presentó en el programa "Más espectáculos", a donde asistió para hablar sobre su circo, al cual le quedan muy pocas funciones, pero también aprovechó en lanzar un fuerte comentario sobre Dayanita, quien es su compañera de trabajo.

¿Qué dijo Robotín?

El hombre de hojalata dejó en claro que trabaja con la actriz cómica solo por compromiso, ya que en la vida real no la soporta, demostrando así que su relación es únicamente laboral y que no existe algún vínculo amical entre ellos.

"¡Ya nunca más veré a Dayana!", dijo Alan Castillo sin pelos en la lengua, celebrando públicamente que ya no tendría que trabajar más con la artista cómica, que dejó el elenco de Jorge Benavides hace unos meses.

Ante esto, los conductores del magazine matutino no dudaron en preguntar el porqué tiene esa opinión es la exparticipante del programa, así como también lo instaron a buscar una reconciliación; sin embargo, Alan Castillo mencionó que no busca amistarse con Dayanita y que por el contrario, está esperando perder el vínculo laboral con ella para no volver a verla.

"No me llevo muy bien con ella, por trabajo estamos ahí, suavecito, pero no. Ahí nomás hijita, ella también hace sus cositas conmigo. Hemos congeniado bien por trabajo y espero no verla jamás, pero por chamba hay profesionalismo primero, por chamba estamos ahí", concluyó.

Antecedentes

Cabe resaltar que, no es la primera vez que Robotín expresa su rechazó hacia la actriz cómica de Iquitos, pues anteriormente ha revelado que solo se llevan bien en el trabajo, pues fuera de eso, llevan una mala relación.

La expareja de Karelys Molina se presentó el último viernes en el programa "Préndete", donde explicó que no tiene en mente volver a trabajar con su ex, pero también contó el motivo por el que lleva una mala relación con Dayanita.

"Nos queremos en el escenario, pero detrás de él nos odiamos (...) es un poquito especial", dijo algo sonriente.

Asimismo, el personaje que hace poco realizó una gira por Europa, envió unos dardos para la actriz cómica y dejó entrever el motivo por el que no se lleva del todo bien con la exfigura de ATV.

"Un poquito más y quiere volar (...) Ahí tenemos nuestras rencillas siempre, tenemos nuestras cosas", concluyó en personaje.

Es así que, Robotín ha dejado en claro más de una vez que no lleva una buena relación con Dayanita y solo la puede ver por temas de trabajo.