Robotín pierde el control en discoteca y termina bailando con una misteriosa joven

Se descontroló. Robotín ha sorprendido a propios y extraños después que este fin de semana sea captado en una conocida discoteca limeña mientras bailaba de forma muy sugerente con una joven, a quien además cargó para seguir haciendo un show.

Según se supo, el personaje fue contratado para animar en esa discoteca este último 12 de agosto, pero todo parece indicar que, finalmente, decidió quedarse a jueguergar con las personas que estaban en el lugar.

En imágenes difundidas en redes sociales, específicamente en TikTok, se puede ver que el hombre de hojalata empezó bailando con una joven; primero empezaron perreando, pero después se subió la temperatura ya que el cómico cargó a la joven para seguir bailando.

En otro video se pudo apreciar cuando ambos estaban dándose un apasionado beso y para ese entonces, el artista ya estaba sin su chaqueta de robot, y solo vestía el pantalón de su uniforme, además de tener la cara pintada por el maquillaje que usa.

Finalmente, Alan Castillo, como realmente se llama la persona que interpreta a Robotín, se quedó sentado en uno de los sofás y al ser enfocado por las cámaras solo limitó a hacer un gesto indicando que todo estuvo muy bien.

El hombre de hojalata habló para el programa conducido por Karla Tarazona y Kurt Villvicencio, "Préndete", y afirmó que cuando ellos decidieron poner fin a su romance; él le pidió a Karelys que sigan con los proyectos, pero ella se negó.

"Yo lo intenté cuando recién terminamos, que quedara lo laboral, (pero) ella no deseo eso y lastimosamente ya no creo que exista eso (el dueto). Saldrá una nueva Robotina muy pronto, pero no creo que sea Karelys", contó Castillo.