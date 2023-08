Robotín revela motivo por el que no lleva una buena relación con Dayanita: "Detrás del escenario, nos odiamos"

Juntos pero no revueltos. Alan Castillo, también conocido por su personaje Robotín, es una de las figuras más populares de la televisión peruana junto a Dayanita, quien también se hizo conocida en la pantalla chica por su trabajo en "JB en ATV"; sin embargo, el popular hombre de hojalata ha revelado que ambos se llevan mal fuera del escenario.

La expareja de Karelys Molina se presentó el último viernes en el programa "Préndete", donde explicó que no tiene en mente volver a trabajar con su ex, pero también contó el motivo por el que lleva una mala relación con Dayanita.

Asimismo, el personaje que hace poco realizó una gira por Europa, envió unos dardos para la actriz cómica y dejó entrever el motivo por el que no se lleva del todo bien con la exfigura de ATV.

En el mismo programa donde habló de Dayanita, el hombre de hojalata afirmó que cuando decidió poner fin a su romance con la robotina (actualmente robotika); él le pidió que sigan con los proyectos que tenían juntos, pero ella se negó.

"Yo lo intenté cuando recién terminamos, que quedara lo laboral, (pero) ella no deseo eso y lastimosamente ya no creo que exista eso (el dueto). Saldrá una nueva Robotina muy pronto, pero no creo que sea Karelys", contó Castillo.