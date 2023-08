Rocío Miranda sobre ampay de esposo de Maju Mantilla: "Por algo así, no me separo"

Tiene las cosas claras. Rocío Miranda, una de las exvoleybolistas más conocidas de nuestro país, comentó en una reciente entrevista, qué no le parece mal el hecho que Maju Mantilla y su esposo hayan decidido seguir junto a pesar del ampay hecho por "Magaly TV, la firme".

La deportista conversó con un conocido medio y opinó que le parece bien que la ex reina de belleza y su esposo hayan decidido resolver sus problemas en la intimidad de su hogar.

"No sabría decirte, porque no vivo con ellos, sobre lo que han conversado, pero creo que lo han mantenido muy en reserva y esa es la idea, que su vida personal la manejen dentro de su casa", declaró a El Popular.

Seguido de eso, fue consultada si perdonaría un ampay similar al que el esposo de Maju Mantilla protagonizó. La respuesta de Miranda fue tajante y sorprendió al decir que sí.

"Por un video parecido, por ejemplo, no sería motivo de separación porque por lo que han dicho y han comentado, la chica con la que está entrenando es una conocida. Es una amiga, se nota, no le veo nada de malo. Y por una situación parecida, no me separaría", aclaró.