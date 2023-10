Rocky Belmonte anuncia sorteo en TikTok para seguidores de 'El Gran Chef Famosos', ¿qué regalará?

Rocky Belmonte dio una buena noticia para los seguidores de 'El Gran Chef Famosos' mediante su cuenta personal de TikTok. Conoce en la siguiente nota que sorteará el exconductor de televisión.

Durante mucho tiempo, los televidentes peruanos solicitaban a diferentes medios de comunicación un programa "sano" que una a la familia. Cabe resaltar que los cibernautas se quejaban de realitys que incitaban a la polémica, por ejemplo, 'Esto es Guerra'.

Por ello, Latina decidió lanzar 'El Gran Chef Famosos', programa donde varios personajes de la televisión nacional tienen el reto de aprender a cocinar y ser juzgados por expertos en la materia.

Rocky Belmonte fue uno de los participantes de la tercera temporada del reality culinario, y a pesar de haber sido el primer eliminado, regresó con fuerza a la competencia debido a que ganó la etapa del repechaje.

Tras su salida definitiva del programa, abrió una cuenta de TikTok, donde sorprendió con una noticia dirigida hacia todos los fanáticos del programa y a todos sus seguidores.

Asimismo, el exconductor de 'Fantástico' aseguró que muy pronto indicará los pasos a seguir para que un afortunado fan del formato de Latina, logre tener un recuerdo en físico del expresentador.

"(En la libreta) yo apuntaba absolutamente todo durante el mes y medio que he estado ahí cocinando. Muy pronto les digo cómo es la metodología y voy a estar mandando fotos para que vean como es (el premio)", finalizó.

El pasado 28 de septiembre, Rocky Belmonte y su compañera Sirena Ortiz se convirtieron en la primera dupla en ser eliminada de la tercera temporada de 'El Gran Chef Famosos' debido a que no cumplieron con el reto culinario de la noche.

La ínea de jueces conformado por Nelly Rossinelli, Javier Masías y Giacomo Boccio decidieron salvar al exactor de "El Santo Convento" por ende, el exconductor de televisión y la joven actriz quedaron eliminados de la competencia de Latina.

"Muchas gracias, imposible no llorar. Estoy feliz de haber llegado hasta acá de poderlos haber conocido a todos, he aprendido mucho aquí y siento que puedo abrir un restaurante ja, ja,ja. Me voy feliz, triste también y gracias a todos por permitirme estar en este gran programa", dijo uno de los eliminados.