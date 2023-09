Romina Gachoy anuncia viaje al extranjero tras separación de Jean Paul Santa María: "Hay propuestas"

La conocida figura de OnlyFans, Romina Gachoy, ha tomado la decisión de iniciar una nueva etapa en su vida después de anunciar su separación de Jean Paul Santa María. La noticia ha sorprendido a sus seguidores, y la modelo ha revelado que se embarcará en viajes al extranjero en busca de oportunidades laborales que no puede dejar pasar.

En una reciente declaración para el Trome, Romina Gachoy explicó que estos viajes serán parte de su trabajo y que su separación de Jean Paul también se relaciona con esta nueva etapa profesional.

"Yo me iré de viaje bastante seguido por trabajo y hay propuestas en el extranjero, cuales ya no puedo dejar pasar porque son muchos años en que me he dejado de lado y por otra parte... el trabajo de Jean Paul también es bastante sacrificado. Casi no nos vemos", indicó.