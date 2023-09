Romina Gachoy confiesa que dejó OnlyFans por crisis con Jean Paul: "Me dejé muchísimo de lado"

Jean Paul Santa María y Romina Gachoy continúan en el ojo público tras anunciar su separación definitiva. Sin embargo, este último miércoles, la modelo uruguaya se sentó en el programa de Magaly Medina y reveló tuvo que dejar ciertas cosas tras su crisis matrimonial.

Mucho se especulaba respecto a la reciente separación de Jean Paul y Romina. Esto, debido a que eran considerados como una de las parejas más solidas de la farándula peruana.

Es así que, en la más reciente edición de 'Magaly TV, La Firme', la extranjera no se guardó nada y contó que tuvo que dejar ciertas actividades de lado tras su crisis matrimonial, haciendo referencia a su perfil de OnlyFans.

Asimismo, señaló que tras su separación decidió retomar todo porque tiene muchísimas ganas de trabajar y generar ingresos por su parte porque ya se dejó bastante tiempo de lado.

"Ahora nuevamente lo he retomado porque quiero retomar todo, quiero trabajar, hacer mis cosas porque siento que me he dejado muchísimo de lado", continuó diciendo.

En otro momento, manifestó que por dedicarse netamente a su familia perdió bastantes propuestas laborales, sobre todo del extranjero.

"He dejado de lado muchas oportunidades. Me salió lo del reality en España, también en Chile. En dos oportunidades me ofrecieron ir a un reality (...)con Jean Paul, pero él no podía porque tenía ese tema judicial (impuesto por Angie Jibaja)", señaló.