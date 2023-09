Romina Gachoy enfurece y le responde a usuario que llamó "mantenido" a Jean Paul Santa María

Romina Gachoy y Jean Paul Santa María están pasando uno de los momentos más mediáticos de su vida, pues recientemente confirmaron su divorcio tras de 8 años de casados. En ese contexto, un internauta llamó "mantenido" al cantante, hecho que enfureció a la exmodelo, quien no dudó en cuadrar al usuario.

En una de las publicaciones de la modelo de OnlyFans, un usuario identificado como "calonetoaries" comentó: "Te libraste del mantenido"; lo que provocó que la modelo exprese toda su furia en un comentario.

Por otro lado, la modelo no fue la única en respaldar a su expareja, sino que varios de sus seguidores tomaron partida en las redes sociales y expresaron su apoyo a Romina y Jen Paul, diciendo que nadie sabe lo que pasa en su familia y lo mejor es no hacer caso a los malos comentarios.

Cabe resaltar que, tanto Romina y Jean Paul han optado por dejar sus comentarios abiertos, contrario a muchos personajes, que limitan sus comentarios cuando están atravesando alguna situación mediática.

En una de las últimas emisiones de "Magaly TV, la firme", la conductora reveló que sus reporteros se comunicaron con Romina y Jen Paul, quienes se mostraron algo reacios a comentar sobre el tema, sin embargo, la modelo se animó a contar el motivo por el que terminó con Jean Paul.

"La decisión fue tomada hace ya más de dos meses, básicamente por incompatibilidad de proyectos personales, yo me iré de viaje bastante seguido por trabajo y hay propuestas en el extranjero que esta vez ya no puedo dejar pasar, porque son muchos años en que me he dejado de lado", reveló la uruguaya.