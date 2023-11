Romina Gachoy niega reconciliación con Jean Paul: "Me molesta que quiera vender que estamos bien"

La modelo uruguaya Romina Gachoy aprovechó las cámaras de un programa de espectáculos para pronunciarse acerca de su actual vínculo con Jean Paul Santa María. La también influencer reveló que no se ha producido una reconciliación con el papá de su hijo y, por ello, le molesta que el artista aparente que todo está bien.

El último viernes, Gachoy se presentó en 'Magaly Tv: La Firme' y habló acerca de su proceso de retomar su relación con su aún esposo. Sin embargo, a diferencia de Santa María, ella no todavía se encuentra reacia a volver a tener un vínculo sentimental con su expareja.

En otro momento, Romina contó que no está de acuerdo con la forma en la que Jean Paul está manejando las cosas. Y es que el artista estaría dando entender que todo se encuentra bien entre ellos, sin embargo, la situación no sería como la cuenta en los medios.

"A mí lo que me molesta es el hecho de que exponga como que todo está bien, porque en realidad no, todavía no está todo bien, lo mismo que hizo cuando me presenté en un programa y me mandó un audio muy bonito, con palabras muy bonitas, pero yo sentía que de alguna manera me comprometía y generaba un concepto de que está todo muy bien", expresó.

"Él está queriendo vender como que estamos de lo más bien y no es consciente realmente que no estamos bien. Para mí no es una broma, a mí me costó mucho tomar la decisión de hacer este anuncio público porque nosotros nunca hemos estado expuestos como pareja, a mí me costó meses de meses, incluso ir planificando una vida sola, todo se había vuelto muy monótono, no habían tiempos de pareja, no habían momentos a solas, todo se había vuelto muy familiar", agregó.