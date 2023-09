Romina Gachoy revela el motivo por el que terminó su matrimonio con Jean Paul Santamaría: "No fue nada fácil"

¡Rompe su silencio! Romina Gachoy y Jean Paul Santamaría están en el ojo de la tormenta tras anunciar que su matrimonio de 8 años ha llegado a su fin; hasta el momento, ninguno de los dos se había pronunciado más allá de su comunicado en redes, sin embargo, la modelo reveló el motivo de la ruptura en conversación con un reportero de "Magaly Tv, la firme".

En la última edición del programa de Magaly, la periodista emitió una nota en la que narró la historia de amor de la pareja, quienes se conocieron en el 2012 y rápidamente formaron una relación, para que en el 2013, cuando Romina quedó embarazada, decidan casarse y formar una familia junto a los hijos que Jean Paul tiene con Angy Jibaja.

Después de lanzar la nota el aire, Magaly reveló que sus reporteros se comunicaron con Romina y Jen Paul, quienes se mostraron algo reacios a comentar sobre el tema, sin embargo, la modelo se animó a contar el motivo porque el terminó con Jean Paul.

"La decisión fue tomada hace ya más de dos meses, básicamente por incompatibilidad de proyectos personales, yo me iré de viaje bastante seguido por trabajo y hay propuestas en el extranjero que esta vez ya no puedo dejar pasar, porque son muchos años en que me he dejado de lado", reveló la uruguaya.