¡Rompieron su silencio! Jorge Luna y Ricardo Mendoza le responden a Miguel Vergara, ¿qué dijeron?

Los comediantes Ricardo Mendoza y Jorge Luna utilizaron su plataforma digital para responder a las declaraciones del actor Miguel Vergara, quién dijo que la producción de 'Chapa Tu Money' le ofreció 300 soles.

El actor Miguel Vergara reveló que tuvo una oferta de trabajo de un conocido programa de YouTube. Al parecer, los productores de Jorge Luna y Ricardo Mendoza no quisieron invertir para que el comediante esté en su show.

El actor peruano al escuchar el monto que le pagarían por dos días de trabajo en uno de los programas de 'No Somos TV', no pudo ocultar su indignación y decidió rechazarla inmediatamente, según relató.

"A su asistente o productor que me llamó le digo: 'No seas chistoso si una entrada de ustedes cuesta 300 soles y me quieren dar 300 soles por dos días. No papito, no voy'", contó el actor. Pese a lo sucedido, asegura que le alegra que les esté yendo bien a los comediantes.