¡Rompió su silencio! Ezio Oliva aclara rumores sobre supuesta infidelidad a Karen Schwarz

24/11/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El cantante peruano, Ezio Oliva, remeció la farándula nacional tras decidir aclarar los rumores que existen por una posible infidelidad hacia su esposa, Karen Schwarz, tras verla hace unos días romper en llanto tras abordar este tema.

Karen Schwarz llora por Ezio

La exconductora de televisión brindó una entrevista para hablar sobre su vida privada e íntima, sin esperar sentirse muy emocionada y conmovida al pensar que su esposo pueda sacar los pies del plato "en un futuro", ya que actualmente se mantienen distanciados debido a su carrera musical.

"Yo no me ciego a decir que Ezio no me pueda ser infiel o que yo le pueda ser infiel, eso está en el día a día. Jamás diría que no (pasaría una infidelidad). Pero hoy yo estoy comprometida con Ezio, amo a Ezio, lo admiro y respeto. ¿Por qué soltar al hombre que amo por una aventura de una noche?", declaró Karen.

Pidió respeto

En ese sentido, la modelo e influencer afirmó que no podría estar con una persona que no la respeta y no la valora, por lo que prefiere que Ezio le diga la verdad antes de ser infiel con alguna otra mujer.

"Yo le he dicho que se quede conmigo porque es feliz. Yo no quiero un hombre a mi lado que no me admire, que no me quiera, que no me respeta. Prefiero que me diga que no me ame a enterarme de que lo nuestro se murió", comentó la modelo peruana.

Ezio aclara los rumores

Es por ello, que Ezio Oliva decidió salir al frente y a través de un diálogo con una emisora radial, señalar que en ningún momento engañó al "amor de su vida" y si su esposa lloró fue porque está muy sensible porque no se ven por mucho tiempo debido a que él para viajando por su trabajo.

Además, aclaró que ama demasiado a Karen y pidió a todos sus seguidores "que no especulen cosas que no son" y dejen de lado los malos comentarios que le dejan en sus redes sociales.

"Lo que buscan los medios de comunicación, sobre todo el digital, es el click. Entonces se está especulando que yo le he sido infiel a Karen. Yo les voy a aclarar lo que ha pasado. (...) A Karen le han preguntado si perdonaría una infidelidad (...) y al responder se puso a llorar porque además yo estaba dos semanas fuera. Nos extrañamos. Yo la extraño. Ella me extraña. Somos una pareja y una familia. Se emociona", expresó el cantante a Paco Bazán.

De esta manera, Ezio Oliva decidió romper su silencio sobre las lágrimas de Karen Schwarz, quien sorprendió al hablar de una 'posible' infidelidad de su esposo.