Rosita de Espinar revela el sacrificio de su madre para hacer realidad su sueño de ser cantante

Sin lugar a dudas, Rosita de Espinar se ha consolidado como una de las voces más influyentes en el ámbito de la música folclórica en el país. Sus éxitos resuenan en cada rincón, pero detrás de su brillante carrera se encuentra una historia de sacrificio y apoyo incondicional por parte de su madre.

En una entrevista reciente, la intérprete del icónico tema 'Cholito bandido' compartió la importancia que su madre, Juliana, ha tenido en su camino musical.

Pocos de sus seguidores estaban al tanto de que detrás de cada melodía había un sacrificio monumental que permitió que Rosita de Espinar se alzara en la escena artística.

La reconocida cantante cusqueña expresó su gratitud hacia su madre, al revelar que Juliana vendió su casa para financiar la incipiente carrera musical de su hija.

No obstante, el sueño de la cantante folclórica Rosita de Espinar trascendió las dificultades y se convirtió en una realidad palpable.

Además de su exitosa carrera musical, la artista no dudó en tocar un tema más personal. Reveló su estado civil actual, confirmando que se encuentra soltera y en paz.

"He enfrentado varias desilusiones amorosas en el pasado. Nadie puede predecir el futuro, pero me esfuerzo por no repetir los mismos errores que cometí en épocas anteriores", declaró con madurez.