Ruth Karina estuvo al borde de la muerte tras someterse a una liposucción: "Tuve una muerte clínica"

En la última edición de 'América hoy', la famosa cantante de tecnocumbia, Ruth Karina, compartió una experiencia personal aterradora que resonó fuertemente en el contexto del reciente fallecimiento de la cantante Yuliana Perea debido a complicaciones derivadas de una cirugía estética realizada el 24 de agosto.

Ruth Karina confesó haber atravesado un angustiante momento tras someterse a una liposucción hace años. La artista reveló que durante los primeros minutos de su intervención quirúrgica, su salud se vio comprometida de manera alarmante.

En sus propias palabras, ella sufrió una "muerte clínica". Según detalló, su desafortunado episodio estuvo marcado por convulsiones y una insuficiencia de oxígeno en el cerebro, provocada por un exceso de anestesia.

"En el año 2000, por querer hacerme una liposucción, convulsioné, y después (los doctores) me dijeron que se pasaron con la anestesia", dijo la cantante. "Yo perdí la respiración, no irrigó el oxígeno al cerebro. Prácticamente, yo tuve una muerte clínica y me lograron salvar con la gracia de Dios", dijo.