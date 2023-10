Said Palao: ¡Siguen las críticas! Expareja del 'guerrero' arremete contra Ale Baigorria

06/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Recientemente, Alejandra Baigorria y Said Palao estuvieron envueltos en la polémica tras la compra de su nuevo departamento; sin embargo, los artistas no esperaron recibir criticas por parte del público, sumándose ahora la expareja del 'guerrero', quien arremetió contra la rubia ¿Qué pasó?

Expareja de Said Palao envía dardo a Ale

Mediante sus redes sociales, Aleska Zambrano, ex pareja de Said Palao y madre de su única hija, no dudó en responderle a Ale Baigorria tras involucrar a su menor y exponer temas privados en televisión nacional.

Al respecto, la influencer aseguró que siempre busca cuidar la integridad de su pequeña Caetana, por lo que no le parece que la rubia haya mencionado en qué tipo de colegio está. Asimismo, recalcó que esta no sería la primera vez que Baigorria suelta información privada al aire.

"Que manera de querer ventilar cosas tan privadas y que ¡no (te) incumben! No viene al caso que si está o no está en el mejor o peor colegio, siendo algo tan privado y algo que intento SIEMPRE cuidar lo más que puedo. Me molesta demasiado porque es la segunda vez que se habla libremente y a nivel nacional como si fuera algo tan ligero", se lee al inicio del comunicado.

En seguida, precisó que, si bien puede llevarse bien con la rubia, su 'falta de criterio' le molesta. Esto, debido a que señala que existen otras formas de demostrar las cosas sin involucrar a una menor de edad.

"Me puedo llevar bien con todo el mundo y no tener problemas, pero hay que tener un sol de criterio para hablar de temas tan privados, existen otras maneras de querer demostrar lo que se quiere demostrar, pero sin involucrar un tema de un menor", agregó.

Alejandra Baigorria rompe en llanto EN VIVO

Durante un enlace en vivo con 'Mande Quien Mande', la empresaria decidió pronunciarse sobre las críticas que viene recibiendo tras la compra de su millonario departamento.

Al respecto, la rubia no pudo evitar ponerse sensible y romper en llanto, asegurando que le molesta y duele mucho que las personas la ataquen sin conocer realmente a su pareja y lo que ambos aportan en la relación.

"Me pongo medio sensible porque me molesta y me duele mucho que lo ataquen a él de esa manera, porque es un gran hombre y yo soy feliz con él. Al final, nadie más tiene que opinar, meterse. El dinero no es lo más importante en la vida, sí es fundamental, pero no da la felicidad", dijo en un inicio.

Sin duda, Alejandra Baigorria continuará en el ojo de la tormenta, sobre todo ahora que la expareja de Said Palao decidió arremeter contra ella por mencionar a su menor hija en televisión nacional.