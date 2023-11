Said Palao sorprende al ganar Campeonato Nacional de Judo: "Respeten al campeón"

Said Palao sorprendió a todos sus seguidores al compartir su alegría por lograr consagrarse campeón nacional de judo, en la categoría 81 kg. de judo, un deporte que no dejó de lado a pesar de formar parte del programa de 'Esto es Guerra' y otras facetas.

A través de sus redes sociales, el chico reality compartió imágenes y videos donde se le ve luciendo su uniforme de la disciplina que practica y las distintas 'peleas' que tuvo contra otros competidores. Al finalizar, se le ve obteniendo la medalla al lado de sus familiares, hija, y de su pareja, Alejandra Baigorria.

Como era de esperarse, el "amor de su vida", Alejandra no dudó en dedicarle un emotivo mensaje y palabras de felicitaciones por su reciente logro, expresando la admiración que tiene hacia él por demostrar a todos que puede salir adelante, "dejar callados a sus críticos" e impulsar la práctica de las artes marciales entre sus fans.

Said Palao celebra ser campeón nacional de judo.

El clip compartido por Palao fue bien recibido por sus seguidores en Instagram, así como otros de sus compañeros de EEG como Arian León Prado Muñoz y Facundo González, así como otras celebridades de la farándula nacional, quienes aprovecharon en dejarles mensajes emotivos y 'agradecimiento' por demostrar que con esfuerzo y dedicación se puede llegar a cumplir los sueños.

"¡Con razón tanta preparación! Felicidad, hermano", "¡diría que me sorprende, pero no! Respeten al campeón, hermano mío", "nuestro campeón, a seguir con todo hermano", "brutal", "puro poder", "felicitaciones, mi campeón", "lo máximo, mi samurai", "el mejor, a demostrarlo en EEG", "esa debería ser tu verdadera faceta Said, tienes que brillar por lo que realmente eres, un verdadero atleta", "todo esfuerzo vale la pena", fueron algunas de las principales reacciones en redes sociales.