Samahara arremete contra Abel Lobatón: "Yo no lo veo como un papá, no estuvo económicamente"

La polémica figura mediática e hija de la reconocida Melissa Klug, Samahara Lobatón se sinceró en una reciente aparición en el programa 'Hablemos de Belleza', donde abordó varios aspectos de su vida personal, incluida su relación con su padre, Abel Lobatón.

Samahara arremete contra su padre

En un momento de la entrevista, Samahara compartió con franqueza que su padre, Abel Lobatón, no desempeñó un papel económico o presente en su infancia. Ella destacó que fue su madre, la 'Blanca de Chucuito', quien la guió y apoyó durante esos años cruciales. " Mi papá no fue un papá económico , ni presente en nuestros años de crecimiento, pero cuando tuve 17 me acerqué más a él", reveló con sinceridad.

Esta revelación arroja luz sobre la dinámica de su familia y las experiencias que la llevaron a forjar su propia relación con su padre en la adultez. Aunque Samahara reconoció que su vínculo con Abel Lobatón es más cercano en la actualidad, lo describió de manera inusual: "Mi papá es un papá distante, yo no lo veo como un papá , lo veo como un amigo. Tengo bastante comunicación con él, como amigo. Mi mamá fue la que nos sacó adelante ", expresó.

¿Qué dijo sobre Jefferson Farfán?

En otro momento de la entrevista, Samahara Lobatón mencionó a Jefferson Farfán, una figura importante en su vida debido a la relación que mantuvo con su madre, Melissa Klug. La ex de Youna destacó que la 'Foquita' la acompañó durante su adolescencia y que ha decidido mantener su relación con él en privado. " Dejaré de hablar de él, pues lo mantendré en la intimidad ", declaró.

La relación entre Samahara Lobatón y Jefferson Farfán ha sido un tema recurrente en los medios de comunicación a lo largo de los años, y su elección de mantener este aspecto de su vida lejos del escrutinio público es comprensible.

Un llamado a la paz y la privacidad

La conversación también abordó la situación con Youna, el padre de la hija de Samahara. La influencer expresó su deseo de que las controversias en los medios de comunicación cesen por el bienestar de su hija. Además, anunció que está tomando medidas legales para abordar la situación.

"La verdad que contra Youna vamos a tomar varias acciones legales, ya lo está viendo mi abogado, es un tema que ya no quiero tocar, él ha sobrepasado todos los límites, esto es acoso, está vulnerándome a mí, tanto como a mi hija y a nivel nacional, a la mamá de su hija, a la mujer que dice que ama, yo llegué a un límite, no pretendo darle más alas", expresó Samahara.

La hija de Abel Lobatón, Samahara Lobatón, con su sinceridad y valentía al abordar estos temas, muestra que, más allá de su presencia en los medios, es una persona con sus propias vivencias y desafíos, que busca el entendimiento y la paz en su vida y la de su familia.