¿Samahara y Bryan Torres planean ampliar la familia? Influencer habla sobre la posibilidad de tener otro hijo

Samahara Lobatón se encuentra en medio de la polémica debido a su disputa pública con su expareja Youna; sin embargo, también está viviendo un romance con el salsero Bryan Torres, con quien estaría planeando agrande la familia, ya que comentó que le gustaría tener otro hijo "con el hombre correcto".

La confesión de la influencer se dio por medio de sus redes sociales, pues en un inicio publicó una caja de preguntas para que sus seguidores le puedan hacer las consultas que deseen; es así que uno de sus fans le escribió "¿Volverías a tener otro hijo?".

Ante esto, la influencer decidió dar una curiosa respuesta, en la que explicó los primeros mes de embarazo que llevó con su hija Xianna.

"Hoy volteo y me veo embarazada en los primeros meses de Xianna y me admiro, estoy orgullosa de mi, de lo valiente que he sido y porque nunca dejé que nadie me frenara", escribió Samahara en un inicio.

Seguido de eso, explicó la razón por la que algunas veces no volvió la considerar la posibilidad de ser madre, y es porqué le tocó llevar gran parte de su embarazo a solas, esto debido a que Youna se fue a Estados Unidos.

"Siempre he dicho que no quiero más hijos pero realmente no es que no quiera me encanta ser mamá no quiero volver a pasar mi embarazo sola o los primeros meses de maternidad como los pasé con Xianna", agregó.