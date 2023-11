Samahara se defiende tras violento enfrentamiento con Bryan Torres: "Yo peleo en mis 4 paredes"

10/11/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samahara Lobatón continúa en el ojo de la tormenta, pues su último escándalo fue cuando un programa expuso su violenta pelea con Bryan Torres. Ahora, la influencer se presentó en un programa de televisión y se defendió tras ser vista discutieno en la calle con su actual pareja.

Samahara y Janet se enfrentan

La hija de Melissa Klug llegó al set de 'América Hoy' y fue atacada directamente por Janet Barboza, quien la cuestionó por la forma en que cría a su hija, "Tú no has roto el patrón", dijo la 'Rulitos'. Esto despertó la furia de Samahara y no se quedó callada, "¿Sabes cómo yo crio a mi hija?", respondió.

Enseguida, Janet cuestionó el hecho que hace unos días se compartió una foto en la que se ve a Xianna (hija de Samahara y Youna) tomada de la mano por Bryan Torres, pese a que hace aproximadamente dos semanas el salsero y la influencer protagonizaron una vergonzosa pelea en la vía pública. Ante esto, Samahara respondió fuerte y claro.

"Eso no tiene nada qué ver con cómo yo crio a mi hija. Mi hija es una princesa, está súper bien criada , los psicólogos que la ven me dicen que se nota el esfuerzo que le pongo a su crianza", comentó.

Samahara habla sobre su pelea con Bryan Torres

En otro momento del programa, la hija de Melissa Klug aclaró que no piensa brindar detalles de la pelea que protagonizó con su pareja hace algunas semanas; además, destacó que siempre evitará que Xianna presencie los problemas que tiene con Bryan.

"Ya me estaban grabando, me estaban siguiendo. Yo me peleo en mis cuatro paredes. Mi hija estaba en el colegio, ni siquiera estaba ahí. No queríamos que nadie escuchara en nuestra casa, por eso salimos. Eso fue a cuatro cuadras de mi casa, así evitas que tu hija escuche cómo te peleas", sentenció.

Como se recuerda, un programa compartió imágenes en las que Samahara Lobatón perseguía a Bryan Torres en una calle. En un momento, parece que intenta arrebatarle el teléfono celular que él sostiene en la mano.

En otras imágenes, se observa a Samahara Lobatón intentando sujetar a su pareja, Bryan Torres, mientras él se encuentra fuera de un automóvil. Ella, sentada en el asiento del piloto, estira su brazo hacia él en un intento por detenerlo.

Es así que, Samahara causó polémica tras ser vista peleando en la vía pública con Bryan Torres y ahora,se defendió diciendo que peleó en la calle apra que nadie en su casa se entere.