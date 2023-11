Samahara explota contra empresario que la acusó de no pagarle por fiesta infantil: "Te cuelgas de mi"

Samahara Lobatón ha vuelto a estar en polémica después que un empresario la acuse de no pagarle por la organización del tercer cumpleaños de su hija Xianna. Ante esto, la influencer decidió responder de forma contundente y lo acusó de querer colgarse de ella.

Como se sabe, el empresario Marco Lam se comunicó con la producción de un conocido programa de espectáculos para denunciar de forma pública, que la hija de Samahara no había cumplido con el acuerdo al que llegaron. Lam dijo que solo le ofreció un descuento del 30% por el servicio de organización de eventos, pero Samahara lo tomó como canje completo.

Después que el programa de espectáculos emita la denuncia de Marco Lam, la hija de Melissa Klug le escribió mediante redes sociales y esto fue mostrado por el conductor de "A&F", quien insinuó que la influencer está atenta a su programa en vivo.

En la conversación, se puede leer que la exintegrante de "La casa de Magaly" le reclama al empresario por haberla expuesto en televisión nacional, además, lo acusó de querer colgarse de su fama.

Según el empresario, le ofreció a Samahara un 30% de descuento. El show que le brindó costaba 2000 mil soles, por lo que Samahara debía pagar 1500 soles el mismo día del evento.

"Ella me dice 'sí, no hay ningún problema, quiero el show de looks que es el más grande y agregar dos personajes', como tenía el descuento, debía 1550 soles, lo que incluía la movilidad y el pago del personal, sobre todo el pago del personal que es lo más importante", agregó.