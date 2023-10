Samahara Lobatón califica de "amante" a Yahaira Plasencia: "¿Cómo vives con la culpa de destruir una familia?"

En la última edición del reality de convivencia, "La Casa de Magaly", Samahara Lobatón no tuvo reparos en sincerarse durante la conversación que mantenía con Alfredo Benavides y revelar que no desea conocer a Yahaira Plasencia porque para ella será la "amante que destruyó una familia".

La joven influencer se encontraba descansando en el sofá de la sala cuando escuchó la pregunta de Benavides si es que estaba interesada de conocer más de cerca a la salsera, que mantuvo una relación con la 'Foquita'. Además, momentos antes, Lucía de la Cruz y Carlos Cacho confesaron 'amar' a la 'Reina del Totó' y considerarla como una buena artista.

Esos comentarios provocaron que Lobatón la tildara de "amante", porque se "interpuso en la relación que Farfán mantenía con su mamá, Melissa Klug. Asimismo, en programas pasados, ella aclaró que consideraba al exfutbolista como un padre, que pasaba mucho tiempo junto a sus hermanas y ella.

"¿Tú nunca te has cruzado con Yahaira o sí?", preguntó Benavides, a lo cual, la hija de la 'Blanca de Chucuito", indicó: "Una vez y no la saludo. Me la quisieron presentar borracha una vez, yo estaba borracha. No tengo nada que hablar con ella".

Durante la conversación, Samahara expresó que un conocido suyo deseaba presentarla con la mujer, que "fue la tercera en la discordia", pero ella se negó rotundamente a verla.

"Una vez (me la crucé) y no la saludé. Me la quisieron presentar, no tengo nada que hablar con ella (...) No tengo por qué saludarla (...) Es la amante, también (...) Romper una familia, cómo vives con la culpa que rompiste una familia", expresó totalmente indignada y con una expresión triste por recordar el pasado.