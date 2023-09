Samahara Lobatón confiesa que fue testigo de infidelidad hacia su madre Melissa Klug

Samahara Lobatón viene protagonizando una de las peleas mediáticas más fuertes con su madre Melissa Klug, sin embargo, esta disputa se ha visto opacada por una confesión de la influencer, pues reveló que ha presenciado como la "Blanca de Chucuito" fui víctima de infidelidad por parte de una de sus exparejas.

Todo sucedió en medio de una conversación de la influencer con Alfredo Benavides, quién criticaba a Fiorella Retiz por su papel como "la otra" en la relación de Aldo Miyashiro y Érika Villalobos; fue en ese momento que Samahara hizo una fuerte revelación.

En ese sentido, la hija de Abel Lobatón aseguró que su expareja Youna nunca le había sido infiel, sin embargo, reveló que ha presenciado un acto de infidelidad contra su madre.

Cabe resaltar que, Melissa Klug ha tenido varias parejas sentimentales en su vida y con varios de ellos tiene hijos, por lo que Samahara lanzó una carta al aire y no se sabe cuál de todos los exnovios de Melisa la engaño, tal como asegura Samahara.

"A mí no me han engañado, pero he visto como engañan a mi mamá y rompieron una familia. Es lo único que me hace rechazarla a ella", expresó al dirigirse a Fiorella Retiz.