Samahara Lobatón dispara contra Melissa Klug por criticar a Bryan Torres: "Debe ser por las hormonas"

Samahara Lobatón no soportó que su madre, Melissa Klug, dijera que no aprueba su relación con Bryan Torres, pues en un programa de espectáculos al que asistió, le respondió fuerte y claro a su progenitora e incluso dejó entrever que sus declaraciones carecen de seriedad porque está embarazada.

La influencer fue invitada al programa "América hoy", donde fue consultada sobre su relación con el salsero Bryan Torres, así como también, fue consultada sobre las declaraciones de su madre, quien dijo que no acepta el romance que su hija tiene con cantante de la orquesta "Los de la caliente".

En esa misma línea, Samahara Lobatón expresó que su madre no tendría porque meterse en su vida, ya que su relación con Bryan Torres no debe importarle y que mejor se dedique a cuidar de su embarazo.

"Lo que yo haga con mi vida es muy mi problema, y lo que ella haga es su problema. Yo ya he deajdo en claro que mi relación y lo que estoy viviendo es parte de mi vida, entonces qué opina y qué dice, ya es demasiado (...) Cuando uno está embarazada, uno no está tranquila, las hormonas nos tiene en sube y baja", sentenció.

Durante su permanencia en el programa que conduce Ethel Pozo, la hija de "La blanca de Chucuito" también se refirió a la expareja de su madre, pues dijo que siente un gran cariño por él debido a que convivieron juntos durante varios años.

Seguido de eso, reveló que Melissa Klug aún mantiene comunicación con Youna, expareja y padre de la hija de Samahara, quien hasta hace poco tuvo un enfrentamiento con la influencer después que ella volviera de Estados Unidos.

"Mi mamá habla todos los días con Youna y youna y yo no nos hablamos para nada. Los problemas que ellos tengan nunca me he metido, siempre he sido tercera", concluyó.